В России показали новейшую оптоволоконную катушку для FPV-дронов «Торт»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новейшую оптоволоконную катушку для FPV-дронов «Торт» впервые показали на выставке беспилотных, автономных и робототехнических комплексов «Дронтех» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
«Оптоволоконная катушка “Торт” легче аналогов на 10%. Изделие отличают пониженные требования к подготовке операторов БПЛА. Оно устойчиво к ударам и вибрациям, позволяет резкие маневры», — сообщили в компании-разработчике «БПЛА 52».
Технология намотки предотвращает обрывы оптоволокна. «Температура эксплуатации изделия от −20 до 40 градусов Цельсия», — добавили в организации.
