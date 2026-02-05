Доля рублевых вкладов в российских банках в 2025 году выросла

Ранее ЦБ сообщал, что за 2025 год средства россиян в банках увеличились на 16,2% — до 67 триллионов рублей. Регулятор отмечал, что это достаточно сильный рост, хотя и ниже рекордных 27,7%, зафиксированных в 2024 году из-за высоких ставок по вкладам.