Глава РФПИ призвал отслеживать журналистов, экспертов и политиков, продвигающих, по его мнению, ложную версию о российских связях Эпштейна, отметив, что они «сами себя разоблачают».
«Отслеживайте журналистов, экспертов, политиков и представителей СМИ из “глубинного государства”, которые отчаянно пытаются спасти развращенную либеральную клику, продвигая ложную версию о связях Эпштейна с Россией. Они сами себя разоблачают с помощью этой хорошо скоординированной фальсификации», — написал Дмитриев.
Ранее Дмитриев уже высказывался по этой теме, заявив, что «сатанинская клика Эпштейна» извлекла выгоду из событий на Украине. Его новое заявление последовало вскоре после завершения 30 января публикации материалов по громкому делу. Также политик прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможной причастности американского финансиста Джеффри Эпштейна к российским спецслужбам. Он подчеркнул, что мир устал от лжи либеральных элит, которые пытаются ввести общественность в заблуждение.
