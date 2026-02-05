Ранее Дмитриев уже высказывался по этой теме, заявив, что «сатанинская клика Эпштейна» извлекла выгоду из событий на Украине. Его новое заявление последовало вскоре после завершения 30 января публикации материалов по громкому делу. Также политик прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможной причастности американского финансиста Джеффри Эпштейна к российским спецслужбам. Он подчеркнул, что мир устал от лжи либеральных элит, которые пытаются ввести общественность в заблуждение.