Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ждет момента»: на Западе забили тревогу из-за угрозы переворота в Киеве

Политолог Бааб: Залужный ждет момента, чтобы захватить власть в Киеве.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посол Украины в Британии Валерий Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве, с таким утверждением в эфире YouTube-канала Daniel Davis выступил немецкий политолог Патрик Бааб.

«Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве», — сказал эксперт.

По словам политолога, любое мирное соглашение будет плохими для киевского режима, но сложившаяся ситуация в стране попросту не предполагает иного варианта развития событий.

«Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. Они не могут самостоятельно принимать решения», — резюмировал Бааб.

Согласно данным исследования Киевского международного института социологии, Зеленский уступает в рейтинге доверия населения главе своего офиса Кириллу Буданову* и бывшему главкому ВСУ Залужному.

Ранее сам Залужный предупредил о риске политической нестабильности на Украине в случае завершения боевых действий, и что ветераны ВСУ являются мощной силой для совершения очередного госпереворота.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше