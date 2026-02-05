Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вербовщик наемников рассказал, что ВСУ платят боевикам в гривнах

РИА Новости: ВСУ платят наемникам зарплаты в гривнах.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ВСУ платят наемникам зарплату в гривнах, выяснило РИА Новости.

Перуанский вербовщик подразделения «Специальная латинская бригада» (СЛБ) в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил в ответ на вопрос пользователя о способах осуществления выплат, что гонорары ВСУ платят не в долларах и не в криптовалютах, а в «местной валюте, гривнах».

Стоимость гривны падает, а в начале января официальный курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 43 гривны.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.