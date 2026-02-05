Дмитриев раскритиковал медиа, лгущие о связях Эпштейна с Россией

По словам Дмитриева в соцсети X*, отдельные журналисты, эксперты и представители медиасферы, которых он относит к так называемому «глубинному государству», продвигают версию о российском следе в деле Эпштейна. Он полагает, что такие действия представляют собой скоординированную кампанию дезинформации и тем самым, по его мнению, свидетельствуют о заинтересованности авторов этих заявлений.