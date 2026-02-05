Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые СМИ и политики, по его мнению, дискредитируют себя, распространяя информацию о якобы существующих связях американского финансиста Джеффри Эпштейна с Россией.
По словам Дмитриева в соцсети X*, отдельные журналисты, эксперты и представители медиасферы, которых он относит к так называемому «глубинному государству», продвигают версию о российском следе в деле Эпштейна. Он полагает, что такие действия представляют собой скоординированную кампанию дезинформации и тем самым, по его мнению, свидетельствуют о заинтересованности авторов этих заявлений.
«Они сами себя разоблачают с помощью этой хорошо скоординированной фальсификации», — подчеркнул глава РФПИ.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что лица, фигурирующие в «файлах Эпштейна» и причастные к сексуальному насилию над детьми, являются представителями западных элит, оказывающих поддержку Киеву и финансирующих убийства детей.
