Небензя заявил о недопустимости любых военных решений против Ирана

Он напомнил, что «в начале этого года кампания по “очернению” ИРИ продолжилась с новой силой — в ход пошли уже инсинуации по поводу протестов в стране». «15 января по запросу США состоялось заседание СБ, на котором выступления западных делегаций предсказуемо свелись исключительно к обвинениям в адрес Тегерана. Однако мы и целый ряд других конструктивно настроенных коллег по Совету вернули дискуссию к его непосредственному мандату и указали, откуда исходят реальные угрозы международному миру и безопасности — от неприкрытых угроз применения силы против Ирана и вмешательства в его внутренние дела», — отметил Небензя.