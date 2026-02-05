Небензя заявил о недопустимости любых военных решений против Ирана

«Рассчитываем, что США и их единомышленники все же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию», — подчеркнул дипломат в беседе с российскими журналистами.
Он напомнил, что «в начале этого года кампания по “очернению” ИРИ продолжилась с новой силой — в ход пошли уже инсинуации по поводу протестов в стране». «15 января по запросу США состоялось заседание СБ, на котором выступления западных делегаций предсказуемо свелись исключительно к обвинениям в адрес Тегерана. Однако мы и целый ряд других конструктивно настроенных коллег по Совету вернули дискуссию к его непосредственному мандату и указали, откуда исходят реальные угрозы международному миру и безопасности — от неприкрытых угроз применения силы против Ирана и вмешательства в его внутренние дела», — отметил Небензя.