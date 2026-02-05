Гутерриш назвал мрачным моментом для всего мира истечение ДСНВ

Срок действия СНВ-III истек 5 февраля 2026 года. Накануне в МИД заявили, что Россия исходит из того, что стороны более не связаны обязательствами по договору и вольны в выборе дальнейших шагов. В министерстве отметили, что Москва «намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере».