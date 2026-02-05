Гутерриш назвал мрачным моментом для всего мира истечение ДСНВ

Истечение срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности, это мрачный момент для всего мира. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США — двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности», — сказано в заявлении генсека ООН, которое приводит ТАСС.
Он призвал Россию и США незамедлительно возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями.
ДСНВ (СНВ-III) ограничивал США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности (межконтинентальные ракеты, подлодки, бомбардировщики).
Договор был подписан президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой — в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Возможность формального продления исчерпана: предусмотренный договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году.
Срок действия СНВ-III истек 5 февраля 2026 года. Накануне в МИД заявили, что Россия исходит из того, что стороны более не связаны обязательствами по договору и вольны в выборе дальнейших шагов. В министерстве отметили, что Москва «намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере».
При этом в МИД подчеркнули, что Россия готова к военно-техническим контрмерам для купирования потенциальных угроз безопасности страны.