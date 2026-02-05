Ричмонд
Иск о брачном договоре Самойловой и Джигана поступил в суд

РИА Новости: в суд поступил иск о брачном договоре Джигана и Самойловой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой поступил в московский суд, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Джигана, артист находился «в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить». Все совместное имущество супругов, по условиям договора, после развода должно отойти Самойловой.

Заявление по категории «об изменении, расторжении и признании недействительным брачного договора» было зарегистрировано Савеловским судом Москвы, указано в материалах.

Ранее в мировой суд, который рассматривал вопрос о разводе пары, поступило заявление представителей рэпера о признании брачного договора недействительным, дело по подсудности передали в вышестоящую инстанцию.

До этого Самойлова подала на развод с Джиганом, у пары — четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Представитель Самойловой в январе сообщал, что примирения не произошло.