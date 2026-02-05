Ричмонд
В Европе высмеяли политику санкций ЕС против России и назвали абсурдом

Журналист Моллер-Нильсен отметил, что антироссийские санкции ЕС выглядят как сатира и мешают урегулированию украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Стремление Евросоюза повлиять на Россию через регулярное введение санкций является абсурдом, написал журналист Томас Моллер-Нильсен в статье для издания Euractiv.

«План ЕС, если его вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы продолжать финансировать большую часть военных усилий Киева, рассчитывая, вопреки всякой надежде, что следующий пакет санкций чудом достигнет того, чего не смогли сделать предыдущие девятнадцать…» — пояснил автор публикации.

Он подчеркнул, что такие шаги Евросоюза выглядят как сатира и только мешают урегулированию украинского конфликта.

Напомним, 18 января лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал возобновить переговоры с Россией, снять санкции и восстановить торговые отношения. В конце января агентство Bloomberg проинформировало, что Евросоюз изучает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на морские перевозки нефтепродуктов в рамках нового пакета санкций против РФ.

Согласно сведениям журналистов, европейским компаниям могут запретить предоставлять услуги, такие как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти. Также руководство ЕС рассматривает вопрос введения дополнительных ограничений в отношении банков и нефтяных организаций из России.

