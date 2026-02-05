Ричмонд
Дмитриев предложил проверить Дональда Туска на родство с Эпштейном

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Джеффри Эпштейн является шпионом России, предложив в ответ проверить происхождение самого польского политика. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«России следует начать расследование, чтобы выяснить, действительно ли премьер-министр Польши Туск является тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?» — пишет Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев в ответ на заявление Дональда Туска сказал, что мир устал от лжи либеральных элит, которые пытаются ввести общественность в заблуждение, и что их пропагандистские методы больше не работают. По его словам, попытки либеральных элит сохранить влияние с помощью пропаганды больше не приносят результатов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

