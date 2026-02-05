«России следует начать расследование, чтобы выяснить, действительно ли премьер-министр Польши Туск является тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?» — пишет Дмитриев.
Ранее Кирилл Дмитриев в ответ на заявление Дональда Туска сказал, что мир устал от лжи либеральных элит, которые пытаются ввести общественность в заблуждение, и что их пропагандистские методы больше не работают. По его словам, попытки либеральных элит сохранить влияние с помощью пропаганды больше не приносят результатов.
