Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, заявил Небензя

Небензя: Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, укреплять партнерство.

ООН, 5 фев — РИА Новости. РФ продолжит поддерживать Венесуэлу и укреплять все сферы стратегического партнерства, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Мы полностью поддерживаем предпринимаемые официальными властями (Венесуэлы — ред.) усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Продолжаем оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле и намерены лишь укреплять все сферы нашего стратегического партнерства», — сказал Небензя российским журналистам.

Он также напомнил, что в первые же часы после «вероломного нападения Соединенных Штатов» в России осудили «акт агрессии и похищение законного президента страны под надуманными предлогами».

РФ на фоне этих событий оставалась в тесном контакте с Каракасом и уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, добавил он.

«Боливарианским правительством, несмотря на продолжающиеся угрозы извне, проведена впечатляющая работа по стабилизации ситуации и созданию необходимых условий для дальнейшего мирного, стабильного и независимого развития Венесуэлы», — подчеркнул российский постпред.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше