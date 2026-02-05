Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, заявил Небензя

ООН, 5 фев — РИА Новости. РФ продолжит поддерживать Венесуэлу и укреплять все сферы стратегического партнерства, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
«Мы полностью поддерживаем предпринимаемые официальными властями (Венесуэлы — ред.) усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Продолжаем оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле и намерены лишь укреплять все сферы нашего стратегического партнерства», — сказал Небензя российским журналистам.
Он также напомнил, что в первые же часы после «вероломного нападения Соединенных Штатов» в России осудили «акт агрессии и похищение законного президента страны под надуманными предлогами».
РФ на фоне этих событий оставалась в тесном контакте с Каракасом и уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, добавил он.
«Боливарианским правительством, несмотря на продолжающиеся угрозы извне, проведена впечатляющая работа по стабилизации ситуации и созданию необходимых условий для дальнейшего мирного, стабильного и независимого развития Венесуэлы», — подчеркнул российский постпред.