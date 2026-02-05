Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя

Небензя: Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана.

Источник: © РИА Новости

ООН, 5 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, любые военные решения недопустимы и опасны, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Рассчитываем, что США и их единомышленники всё же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию», — сказал Небензя российским журналистам.

Он отметил, что единственный жизнеспособный способ урегулирования противоречий по иранскому сюжету, в том числе по теме ядерной программы, — «политико-дипломатическое урегулирование на равноправной и взаимоуважительной основе при соблюдении международного права».

«Призываем все стороны именно к такому подходу и готовы всячески содействовать диалогу», — подчеркнул постпред.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше