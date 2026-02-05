США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя

ООН, 5 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, любые военные решения недопустимы и опасны, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
«Рассчитываем, что США и их единомышленники всё же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию», — сказал Небензя российским журналистам.
Он отметил, что единственный жизнеспособный способ урегулирования противоречий по иранскому сюжету, в том числе по теме ядерной программы, — «политико-дипломатическое урегулирование на равноправной и взаимоуважительной основе при соблюдении международного права».
«Призываем все стороны именно к такому подходу и готовы всячески содействовать диалогу», — подчеркнул постпред.