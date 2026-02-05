Ричмонд
СК начал проверку после схода вагонов с углем в Забайкалье

СК начал проверку после схода 11 вагонов с углем в Забайкалье.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту схода 11 вагонов с углем на участке железной дороги в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее Забайкальская железная дорога сообщила, что ночью 5 февраля на перегоне Хилок-Гыршелун произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем, пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.

«Следователи Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

В составе поезда был 71 вагон, груженный углем. Следствие отмечает, что вагоны не опрокинулись. Движение осуществляется в реверсивном нечетном направлении.