Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Путин поддержал Пекин после угроз Трампа ввести санкции против Китая

Журналисты китайского портала 360kuai оценили реакцию президента Российской Федерации Владимира Путина на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа и его угрозы ввести санкции против Китая.

Журналисты китайского портала 360kuai оценили реакцию президента Российской Федерации Владимира Путина на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа и его угрозы ввести санкции против Китая.

— Соединенные Штаты грозят КНР санкциями, если она продолжит покупать нефть из РФ. Как только об этом стало известно, Владимир Путин не смог усидеть на месте, — сказано в статье.

По мнение авторов публикации, глава США хочет вернуть на рынки венесуэльскую нефть, обвалив цены на топливо и снизив инфляционное давление на Америку, а также пытается лишить Россию и Иран существенного источника доходов.

Журналисты отметили, что Москва отреагировала быстро и неожиданно. В Пекин прилетел секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Таким образом РФ показала, что угрозы Трампа не сработали, а поддержка Китая в ключевых вопросах безопасности с российской стороны останется неизменной, передает издание «АБН24».

10 января Дональд Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и КНР. По его словам, Белый дом будет «открыт для бизнеса практически сразу».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше