СМИ: Путин поддержал Пекин после угроз Трампа ввести санкции против Китая

Журналисты китайского портала 360kuai оценили реакцию президента Российской Федерации Владимира Путина на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа и его угрозы ввести санкции против Китая.
— Соединенные Штаты грозят КНР санкциями, если она продолжит покупать нефть из РФ. Как только об этом стало известно, Владимир Путин не смог усидеть на месте, — сказано в статье.
По мнение авторов публикации, глава США хочет вернуть на рынки венесуэльскую нефть, обвалив цены на топливо и снизив инфляционное давление на Америку, а также пытается лишить Россию и Иран существенного источника доходов.
Журналисты отметили, что Москва отреагировала быстро и неожиданно. В Пекин прилетел секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Таким образом РФ показала, что угрозы Трампа не сработали, а поддержка Китая в ключевых вопросах безопасности с российской стороны останется неизменной, передает издание «АБН24».
10 января Дональд Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и КНР. По его словам, Белый дом будет «открыт для бизнеса практически сразу».