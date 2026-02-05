СМИ: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Британии из-за Эпштейна

Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты, решение вступает в силу в среду. В понедельник Мандельсон заявил, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года.