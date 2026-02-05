Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Британии из-за Эпштейна

FT: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Мандельсона из-за Эпштейна.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Инвестиционная компания британского миллиардера Кристофера Рокоса прекратила переговоры с бывшим британским послом в Вашингтоне Питером Мандельсоном о работе в роли советника на фоне его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление фонда.

«Компания Rokos Capital Management прекратила переговоры с … Мандельсоном о выгодной должности советника после новых разоблачений, касающихся его отношений с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном», — отмечает издание.

По данным Financial Times, британская компания Rokos Capital Management вела переговоры с Мандельсоном о его работе в качестве советника после того, как бывшего посла уволили с поста в сентябре. Переговоры закончились в пятницу. Газета напоминает, что компания принадлежит одному из самых известных владельцев макро-хедж-фондов в мире.

«Мы вели переговоры с Питером Мандельсоном о включении его в нашу большую команду консультантов, но после недавнего раскрытия информации в пятницу все подобные обсуждения были немедленно прекращены», — цитирует газета заявление Rokos Capital Management.

Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты, решение вступает в силу в среду. В понедельник Мандельсон заявил, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше