Небензя: Россия призывает США проявить мудрость в отношении Ирана

Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в вопросе отношений с Ираном. Об этом журналистам заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Рассчитываем, что США и их единомышленники все же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию», — сказал дипломат.
Небензя подчеркнул, что любые военные меры против Ирана неприемлемы. Они не только опасны, но и могут привести к непредсказуемым последствиям, затронув целый регион. Дипломат отметил, что такой шаг может усугубить напряженность.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключал возможности применения силы в отношении Ирана, но выразил надежду, что военное вмешательство удастся избежать. Он сообщил о намерении продолжить переговоры с иранским руководством по вопросам ядерной программы. Позже американские СМИ писали об отмене диалога.