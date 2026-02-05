Марочко: в Запорожье началась эвакуация населения на фоне продвижения ВС РФ

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Киев начал эвакуировать население и предприятия Запорожья Запорожской области на фоне продвижения российской армии к городу, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
2 февраля он сообщал ТАСС о том, что российские бойцы, зачистив местность у Придорожного, начали наступать на город Запорожье.
«В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути наблюдается отток населения также с данного населенного пункта», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что в целом группировка ВСУ в Запорожье находится «под плотным огневым воздействием» российских сил.