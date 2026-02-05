Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS

О межзвездном объекте 3I/ ATLAS, который 19 декабря проходил ближайшую к Земле точку своей траектории, спросили и президента РФ Владимира Путина на прямой линии. Глава государства сначала пошутил, что это секретное оружие, которое РФ применит только в самом крайнем случае. Затем Путин уточнил, что РФ выступает против размещения оружия в космосе, а 3I/ATLAS — это комета, и российские ученые знают, что с ней происходит. Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру, и рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.