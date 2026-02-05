Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году

«В IT секторе в части разработки программного обеспечения — особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности — там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты», — сказал Головнин.