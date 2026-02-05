Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной платы в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
«В IT секторе в части разработки программного обеспечения — особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности — там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты», — сказал Головнин.
По его словам, это не означает, что неквалифицированный труд не может быть высокооплачиваемым.
«У нас постоянно говорят, например, о высоких зарплатах курьеров, но надо понимать, что одновременно это и достаточно тяжелые условия труда», — отметил глава ИЭ РАН.
Он добавил, что в оборонно-промышленном комплексе, который будет в этом году активно работать, можно ожидать повышения заработной платы.
«Соответственно, там тоже будет необходимость поддерживать повышенные зарплаты, чтобы привлекать специалистов», — подчеркнул Головнин.