Директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в июле 2025 года отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.