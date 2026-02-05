Трамп: заявления о вмешательстве РФ в выборы в США оказались фальсификацией

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Утверждения о том, что Россия каким-то образом вмешивалась в выборный процесс в США, являются не чем иным, как фальсификацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Все говорили о России, а это оказалось фальсификацией», — напомнил он в интервью телеканалу NBC News.
Вместе с тем американский лидер допустил, что зарубежные страны могут оказывать влияние на выборы в США. «Нам необходимы честные выборы», — добавил он.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в июле 2025 года отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.
Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.