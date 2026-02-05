Трамп фактически признал Вэнса и Рубио своими главными преемниками

Преемником Трампа и республиканцем, имеющим самые высокие шансы быть выдвинутым партией в качестве ее кандидата в президенты на следующих выборах, считается вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ноябре 2025 года он заявил, что пока не думает о возможности выдвигаться в кандидаты в президенты, но готов будет обсудить это с Трампом после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. Рубио рассматривается как один из самых влиятельных потенциальных соперников Вэнса, при этом он ранее заявлял, что считает Вэнса наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканцев.