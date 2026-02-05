Трамп сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином в конце года

Президент США Дональд Трамп планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме в конце текущего года.
«Он приедет в Белый дом ближе к концу года», — сказал американский лидер в разговоре с телеканалом NBC News.
Глава государства отметил, что недавно беседовал с Си Цзиньпином по телефону. Трамп уточнил, что обсуждал с председателем КНР экономические вопросы и отношения, сложившиеся между США и Китаем.
Напомним, ранее американский президент написал, что телефонные переговоры с китайским лидером прошли «очень позитивно». Глава Белого дома назвал личные отношения с Си Цзиньпином «чрезвычайно хорошими». Трамп также выразил надежду, что в течение следующих трех лет США и Китай достигнут множества положительных результатов.
В конце января американский лидер рассказал, что считает Си Цзиньпина «боссом» в Китае и крайне уважаемым человеком. Президент США также признался, что внимательно следит за ситуацией в КНР.
В середине января Трамп заявил, что Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединённых Штатов за счёт таможенных пошлин, введённых Вашингтоном.