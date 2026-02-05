Ричмонд
Слуги экс-принца Эндрю отказались работать на него из-за дела Эпштейна

Королевские слуги массово отказываются работать на экс-принца Эндрю после подтверждения его связей с Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Переезд экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в Сандрингем вызвал недовольство среди обслуживающего персонала королевского поместья. Работникам сообщили, что они вправе отказаться обслуживать бывшего принца, если чувствуют дискомфорт. Материал издания The Sun перевел aif.ru.

В поместье отмечают, что отношение к герцогу остаётся напряжённым, и большая часть персонала отказывается работать с ним, поскольку он воспринимается как изгой из-за обвинений в сексуальном насилии и из-за связей с Джеффри Эпштейном.

Переезд в Норфолк также привёл к сокращению значительной части прежнего персонала, работавшего с герцогом в Виндзоре. Уволенным сотрудникам предложили компенсации, а жителей коттеджей на территории Ройал-Лодж обязали освободить жильё после возврата аренды.

Ранее стало известно, что бывший принц Эндрю писал американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которого осудили за сексуальный контакт с несовершеннолетней девочкой и обвиняли в торговле детьми, что хочет «стать его питомцем».

