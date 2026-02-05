Ричмонд
Небензя: РФ намерена укреплять стратегическое партнерство с Венесуэлой

Постпред РФ при ООН заявил, что Москва готова принять участие в защите суверенитета Каракаса.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит поддерживать Каракас в защите его суверенитета и интересов.

«Мы полностью поддерживаем предпринимаемые официальными властями усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Продолжаем оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле…», — сказал дипломат в беседе с российскими журналистами.

Небензя подчеркнул, что контакты между Россией и Венесуэлой сохраняют свою интенсивность. В свою очередь, он дал положительную оценку действиям правительства страны по стабилизации внутренней ситуации.

При этом Небензя подчеркнул, что Москва считает неприемлемыми любые военные шаги против Ирана.

Немногим ранее постпред от лица России выразил солидарность с народом Ирана в отношении невинных жертв беспорядков в стране.

