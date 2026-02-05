В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

«Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе… В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в Батайске всего повреждены пять автомобилей и здание склада, возгораний нет. Также, по его словам, в Новошахтинске поврежден фасад и остекление частного дома, семья, состоящая из четырех человек, в эвакуации не нуждается.
«Угроза беспилотной опасности сохраняется», — добавил Слюсарь.