Омич стал военным комиссаром в Свердловской области

В конце января 2026 года военным комиссаром города Камышлов, Камышловского и Пышминского районов Свердловской области назначен уроженец Омска Станислав Сенькин. Соответствующая информация появилась на официальном сайте администрации Камышловского городского округа.
Согласно приведенной биографической информации, выпускник Омского танкового института отдал службе в вооруженных силах страны порядка 23 лет, в том числе выполняя задачи на территории Республики Таджикистан.
С 24 февраля 2022 года Станислав Сенькин принимал участие в специальной военной операции, в том числе вернувшись к исполнению боевых задач на территории ДНР и ЛНР после восстановления от тяжелого ранения.