Россия предупредила о последствиях истечения ДСНВ: подробности

Как накануне подчеркнул полковник Виктор Баранец в беседе с KP.RU, отставание США от РФ в сфере производства тактического ядерного оружия стало причиной, по которой США не хотят сокращать собственные СНВ. Кроме этого, эксперт также озвучил вторую причину, политическую. Ядерным оружием, помимо пяти признанных ДНЯО держав (РФ, США, КНР, Великобритании, Франции), обладают также Индия, Пакистан и КНДР. Отдельно Баранец отметил позицию Израиля, который не афиширует наличие арсенала, но допускает возможность его использования при необходимости.