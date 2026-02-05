Россия предупредила о последствиях истечения ДСНВ: подробности

В МИД РФ прокомментировали истечение срока ДСНВ. С прекращением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений страны-участницы свободны от обязательств и могут действовать по своему усмотрению.
«Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», — передает ведомство.
В МИД заявили о готовности России нанести «решительный военно-технический ответ» на любые потенциальные угрозы её безопасности.
ДСНВ (также известный как СНВ-III) ограничивает количество развернутых стратегических ядерных боеголовок 1550 единицами, а средств их доставки — 700 единицами для каждой из сторон (России и США).
Договор был подписан в апреле 2010 года Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, его действие началось 5 февраля 2011.
Президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ в феврале 2023 года. Несмотря на это, Москва заявила о намерении соблюдать его количественные лимиты. Как поясняли в МИД, это решение было ответом на действия Вашингтона в сфере противоракетной обороны, которые, по мнению Москвы, нарушали договор.
В сентябре 2025 года Путин предложил РФ и США сохранить лимиты Договора СНВ на срок не менее года после его окончания на основе взаимных добровольных обязательств.
Позднее, после переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон пока не ответил на российское предложение продлить Договор СНВ.
Как накануне подчеркнул полковник Виктор Баранец в беседе с KP.RU, отставание США от РФ в сфере производства тактического ядерного оружия стало причиной, по которой США не хотят сокращать собственные СНВ. Кроме этого, эксперт также озвучил вторую причину, политическую. Ядерным оружием, помимо пяти признанных ДНЯО держав (РФ, США, КНР, Великобритании, Франции), обладают также Индия, Пакистан и КНДР. Отдельно Баранец отметил позицию Израиля, который не афиширует наличие арсенала, но допускает возможность его использования при необходимости.