На Западе сообщили Киеву плохие новости

Запланированный Европейским союзом кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть финансовые потребности страны. Об этом пишет издание Politico, отмечая, что хотя эти средства и позволят украинской армии продолжить сопротивление, их объём всё равно недостаточен.
Ситуацию, по данным издания, не исправит даже ожидаемый транш от Международного валютного фонда на 8 миллиардов долларов.
Важным условием предоставления кредита является выполнение Украиной жёстких требований по борьбе с коррупцией и соблюдению верховенства права.
Ранее сообщалось, что в Европе высмеяли санкционную политику ЕС в отношении России.
