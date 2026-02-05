Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе сообщили Киеву плохие новости

Запланированный Европейским союзом кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть финансовые потребности страны.

Запланированный Европейским союзом кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть финансовые потребности страны. Об этом пишет издание Politico, отмечая, что хотя эти средства и позволят украинской армии продолжить сопротивление, их объём всё равно недостаточен.

Ситуацию, по данным издания, не исправит даже ожидаемый транш от Международного валютного фонда на 8 миллиардов долларов.

Политическое решение о выделении кредита на 2026−2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идёт согласование пакета законодательных актов для его реализации, который затем должен быть утверждён Европарламентом и Советом Евросоюза.

Важным условием предоставления кредита является выполнение Украиной жёстких требований по борьбе с коррупцией и соблюдению верховенства права.

Ранее сообщалось, что в Европе высмеяли санкционную политику ЕС в отношении России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше