Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера

Дмитриев: Стармера могут назвать советским шпионом, чтобы убрать его.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что британские власти и СМИ могут обозвать премьер-министра Великобритании Кира Стармера «советским шпионом», чтобы избавиться от него.

Так он прокомментировал в соцсети X отрывок программы британского журналиста Эндрю Марра, критиковавшего Стармера на радиостанции LBC. По словам журналиста, в данный момент наступила «последняя стадия» пребывания политика в качестве премьера. Среди недостатков Стармера Марр отмечает большое количество просчетов в политике и потерю достаточной доли авторитета.

«Да, Стармеру конец. Чтобы властям и СМИ Британии было проще избавиться от него, они могут сказать: Стармер — советский шпион — прячется за антироссийской риторикой и в то же время уничтожает и разрушает Великобританию изнутри», — говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.

К посту Дмитриева прикреплено изображение Стармера в черном купальнике, сгенерированное искусственным интеллектом.

В январе глава РФПИ провел в соцсети X опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше