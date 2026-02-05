Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что британские власти и СМИ могут обозвать премьер-министра Великобритании Кира Стармера «советским шпионом», чтобы избавиться от него.
Так он прокомментировал в соцсети X отрывок программы британского журналиста Эндрю Марра, критиковавшего Стармера на радиостанции LBC. По словам журналиста, в данный момент наступила «последняя стадия» пребывания политика в качестве премьера. Среди недостатков Стармера Марр отмечает большое количество просчетов в политике и потерю достаточной доли авторитета.
«Да, Стармеру конец. Чтобы властям и СМИ Британии было проще избавиться от него, они могут сказать: Стармер — советский шпион — прячется за антироссийской риторикой и в то же время уничтожает и разрушает Великобританию изнутри», — говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.
К посту Дмитриева прикреплено изображение Стармера в черном купальнике, сгенерированное искусственным интеллектом.
В январе глава РФПИ провел в соцсети X опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.