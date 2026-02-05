Разобраться с жалобами на онлайн-запись к врачам поручил Дмитрий Демешин

Почти половина поступающих обращений по теме здравоохранения связана с трудностями при получении электронных медицинских документов: ошибками загрузки, долгим скачиванием, некорректным отображением информации и сложностями с электронной записью к нужному специалисту.
Глава региона озвучил проблему в ходе заседания президиума правительства.
«В течение недели я жду от вас докладную. Может быть, это технический сбой, недоработка интерфейса или недостаток информирования пользователей. Но наши люди надлежащего уровня услугу не получают», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор потребовал от краевого Минздрава принять необходимые меры в зависимости от причины сбоев: устранить технические неполадки или усилить информационную работу.