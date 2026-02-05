Бойцы группировки «Запад» поразили за сутки 51 пункт управления БПЛА

«Выявлены и уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 3 склада боеприпасов ВСУ», — сказал Бигма.
Он добавил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 69 тяжелых квадрокоптеров противника.
