Марочко назвал серьезной победой армии РФ освобождение Степановки

Военный эксперт отметил, что в боях за населенный пункт также участвовали бойцы из ЛНР, воюющие с 2014 года.

Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Освобождение Степановки Донецкой Народной Республики является серьезной победой ВС РФ. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Взятие Степановки — это серьезная победа наших войск. По моей информации, ребята трудились над ее освобождением более трех месяцев, поскольку здесь есть ряд особенностей [рельефа местности]», — сказал он.

Марочко отметил, что в боях за Степановку также участвовали военные из ЛНР, воюющие с 2014 года. «Поэтому желаю им только дальнейших успехов, и, естественно, живыми и невредимыми вернуться после победы домой», — сообщил он.

Об освобождении Степановки ДНР в Минобороны РФ сообщили 4 февраля.