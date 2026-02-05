Ричмонд
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ

«Южная» группировка поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Операторы беспилотников российской «Южной» группировки поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и 28 блиндажей и укрытий с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях … поражены командно-наблюдательный пункт бригады, а также 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он добавил, что они же уничтожили десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса.

Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов, в свою очередь, добавил, что в зоне ответственности этой группировки противник потерял три станции спутниковой связи Starlink, 17 беспилотников самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией.