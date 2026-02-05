ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях … поражены командно-наблюдательный пункт бригады, а также 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.