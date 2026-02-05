ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

«На купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Также, по его словам, уничтожены девять наземных робототехнических комплексов ВСУ.
Расчетами ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили в воздухе снаряд HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотников самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.
Кроме того, они выявили и уничтожили 51 пункт управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink, добавил Бигма.