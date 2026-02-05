Ричмонд
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки «Запад» отразили контратаку ВСУ в районе Благодатовки на купянском направлении, уничтожены шесть боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: © РИА Новости

«На купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Также, по его словам, уничтожены девять наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Расчетами ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили в воздухе снаряд HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотников самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Кроме того, они выявили и уничтожили 51 пункт управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink, добавил Бигма.

