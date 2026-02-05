Ричмонд
ВС РФ уничтожили гаубицу и самоходку ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили украинские самоходку и гаубицу ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” выявили замаскированную огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ в Запорожской области. После уточнения координат, расчеты уничтожили артиллерийскую установку комбинированными ударами FPV-дрона и барражирующего боеприпаса “Ланцет”. Также операторы зафиксировали выдвижение буксируемой гаубицы 2А65 “Мста-Б” на огневую позицию. Сразу после заезда на позицию гаубица была уничтожена ударом “Ланцета”, — сказано в сообщении.

Также артиллеристы группировки уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Запорожской области. Российские операторы дронов обнаружили его по возвращающемуся украинскому беспилотнику и передали координаты расчету 152-мм самоходной пушки «Гиацинт-С». Цель была поражена.

