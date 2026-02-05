Утверждения о вмешательстве России в выборный процесс в США являются фальсификацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Все говорили о России, а это оказалось фальсификацией», — подчеркнул глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News.
Трамп признал возможность влияния других стран на выборы в США. Американский лидер уточнил, что стране нужны честные выборы.
Ранее Трамп раскритиковал расследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы США. Он назвал его масштабной политической аферой. Президент отмечал, что это расследование стало самым большим скандалом в истории США.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия категорически отвергает необоснованные обвинения американских спецслужб в якобы вмешательстве в выборы в США. По её словам, эти обвинения являются частью очередной волны русофобской истерии, раздуваемой западными политиками.