Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал утверждения о вмешательстве России в выборы США фальсификацией

Трамп признал возможность внешнего влияния на выборы США.

Источник: Комсомольская правда

Утверждения о вмешательстве России в выборный процесс в США являются фальсификацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Все говорили о России, а это оказалось фальсификацией», — подчеркнул глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News.

Трамп признал возможность влияния других стран на выборы в США. Американский лидер уточнил, что стране нужны честные выборы.

Ранее Трамп раскритиковал расследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы США. Он назвал его масштабной политической аферой. Президент отмечал, что это расследование стало самым большим скандалом в истории США.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия категорически отвергает необоснованные обвинения американских спецслужб в якобы вмешательстве в выборы в США. По её словам, эти обвинения являются частью очередной волны русофобской истерии, раздуваемой западными политиками.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше