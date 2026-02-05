Операторы FPV-дронов ВС РФ сожгли два броневика ВСУ по корректировке «Орлана-10»

«В ходе ведения воздушной разведки Терентьев обнаружил скопление живой силы и техники противника, прибывших на ротацию. Рядовой вступил во взаимодействие с расчетами ударных FPV-дронов и корректировал их удар по ВСУ. В результате слаженной боевой работы расчетов подразделений войск беспилотных систем были уничтожены 2 боевые бронированные машины и до 10 украинских националистов», — сказано в сообщении.