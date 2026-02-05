Операторы FPV-дронов ВС РФ сожгли два броневика ВСУ по корректировке «Орлана-10»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Оператор разведывательного беспилотника «Орлан-10» рядовой Андрей Терентьев дал целеуказание операторам FPV-дронов, которые уничтожили 2 броневика и до 10 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе ведения воздушной разведки Терентьев обнаружил скопление живой силы и техники противника, прибывших на ротацию. Рядовой вступил во взаимодействие с расчетами ударных FPV-дронов и корректировал их удар по ВСУ. В результате слаженной боевой работы расчетов подразделений войск беспилотных систем были уничтожены 2 боевые бронированные машины и до 10 украинских националистов», — сказано в сообщении.
Также в министерстве рассказали о работе штурмовиков под командованием лейтенанта Альберта Кабанина. Пехотинцы взяли штурмом опорный пункт, а сам лейтенант уничтожил пулеметный расчет ВСУ.
«Сломив сопротивление противника, штурмовики зачистили позиции ВСУ, перегруппировались и заняли оборону, отражая контратаки националистов. Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов, группа смогла удержать позиции до подхода основных сил», — отметили в ведомстве.