Наказание фигурантам дела о теракте в «Крокусе» могут запросить в феврале

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Наказание фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» могут запросить уже в феврале, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в «Крокусе» по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
«Прения сторон могут начаться уже в феврале, на этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым», — рассказал собеседник агентства.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.