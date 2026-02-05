Ричмонд
Пользователи Instagram* в США жалуются на сбои

Downdetector: пользователи Instagram в США жалуются на сбои.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) из США жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе соцсети начались примерно в 5.00 мск, о них сообщили 8191 пользователь из США.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на сбои веб-сайта, плохую работу приложения и ошибки при авторизации.

Instagram* — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

