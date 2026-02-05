Пользователи Instagram* в США жалуются на сбои

Instagram* — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена).