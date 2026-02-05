Трамп заявил, что независимость ФРС от президента является теоретической

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что независимость Федеральной резервной системы (ФРС) является лишь теоретической.
Отвечая на вопрос о подотчётности ведомства, он подчеркнул, что на практике это не так. Трамп также назвал себя умным человеком, утверждая, что разбирается в экономике лучше, чем кто-либо другой.
Трамп ранее заявил, что его кандидат на пост главы ФРС Кевин Уорш выступает за снижение ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что в конце 2026 года ожидает Си Цзиньпина в Вашингтоне.
