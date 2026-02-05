Слуцкий призвал сильнее контролировать качество импортной продукции

«Российским предприятиям нужна адекватная защита от контрафакта и дешевого низкокачественного импорта, который идет среди прочего и через маркетплейсы. В прошедшем году уже были выработаны первые механизмы для защиты интересов российских предпринимателей, но прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков, а также соблюдения требований к безопасности и качеству импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами», — сказал Слуцкий.