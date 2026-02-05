Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий призвал сильнее контролировать качество импортной продукции

Слуцкий призвал усилить контроль за качеством импортной продукции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами, а также уравнять тарифы для иностранных и российских поставщиков.

«Российским предприятиям нужна адекватная защита от контрафакта и дешевого низкокачественного импорта, который идет среди прочего и через маркетплейсы. В прошедшем году уже были выработаны первые механизмы для защиты интересов российских предпринимателей, но прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков, а также соблюдения требований к безопасности и качеству импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами», — сказал Слуцкий.

По его словам, «ненормально», когда иностранным предпринимателям продавать свой товар на российских маркетплейсах легче, чем отечественному производителю.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше