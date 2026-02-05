Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о массовом отключении Starlink на линии фронта

На линии боевого соприкосновения зафиксированы массовые отключения спутниковых терминалов Starlink, которыми пользуются как российские, так и украинские военные.

На линии боевого соприкосновения зафиксированы массовые отключения спутниковых терминалов Starlink, которыми пользуются как российские, так и украинские военные. Об этом сообщили сразу несколько военных блогеров.

О проблемах с работой системы заявил российский военблогер с позывным Ветеран, автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана». По его словам, отключения носят масштабный характер и затрагивают обе стороны конфликта.

Аналогичную информацию опубликовал автор Telegram-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов. Он отметил, что терминалы Starlink перестали работать «по всему фронту», в том числе у противника.

Официального подтверждения со стороны Украины на момент публикации не поступало. При этом источники не исключают, что речь может идти о технических сбоях. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал о начале процедуры верификации терминалов Starlink в Вооруженных силах Украины. Он предупреждал, что неавторизованные устройства будут отключены.

Также ранее заявлялось, что компания SpaceX приняла меры в связи с предполагаемым использованием спутниковой системы Starlink российской стороной. Об этом сообщал основатель компании Илон Маск, комментируя обвинения со стороны Киева.

Читайте также: Младенец умер после заражения через выпитое матерью молоко.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше