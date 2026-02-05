Стало известно о массовом отключении Starlink на линии фронта

Официального подтверждения со стороны Украины на момент публикации не поступало. При этом источники не исключают, что речь может идти о технических сбоях. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал о начале процедуры верификации терминалов Starlink в Вооруженных силах Украины. Он предупреждал, что неавторизованные устройства будут отключены.