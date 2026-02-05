Стало известно о массовом отключении Starlink на линии фронта

На линии боевого соприкосновения зафиксированы массовые отключения спутниковых терминалов Starlink, которыми пользуются как российские, так и украинские военные. Об этом сообщили сразу несколько военных блогеров.
О проблемах с работой системы заявил российский военблогер с позывным Ветеран, автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана». По его словам, отключения носят масштабный характер и затрагивают обе стороны конфликта.
Аналогичную информацию опубликовал автор Telegram-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов. Он отметил, что терминалы Starlink перестали работать «по всему фронту», в том числе у противника.
Официального подтверждения со стороны Украины на момент публикации не поступало. При этом источники не исключают, что речь может идти о технических сбоях. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал о начале процедуры верификации терминалов Starlink в Вооруженных силах Украины. Он предупреждал, что неавторизованные устройства будут отключены.
Читайте также: Младенец умер после заражения через выпитое матерью молоко.