Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский Ил-76 на Кубе «привез не книги», заявили в фонде Кастро

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, находящийся в санкционном списке США и приземлившийся на авиабазе Сан-Антонио-де-лос-Баньос на Кубе, «привез не книги».

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, находящийся в санкционном списке США и приземлившийся на авиабазе Сан-Антонио-де-лос-Баньос на Кубе, «привез не книги». Такое заявление сделал Фонд имени Фиделя Кастро в своем телеграм-канале, комментируя рост беспокойства в Вашингтоне.

В сообщении фонда уточняется, что точной информации о грузе нет, однако, по мнению представителей организации, есть основания предполагать, что он вовсе не книжный. Ироническая отсылка к «книгам» связана с предстоящей кубинской книжной ярмаркой, в которой Россия должна участвовать в качестве почетного гостя.

Некоммерческая организация Фонд им. Фиделя Кастро была создана в 2021 году и, как указано на ее сайте, занимается содействием российско-кубинскому сотрудничеству в области культуры, науки и информационного обмена. Руководит фондом Леонид Савин.

Самолет Ил-76 прилетел на военно-воздушную базу Кубы 3 февраля. Американские СМИ отмечали, что этот же транспортный самолет уже посещал Кубу и другие страны региона в конце октября 2025 года на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, комментируя предположения об опасной или военной сущности груза, высказал мнение, что размещение российского вооружения на Кубе и развитие событий по сценарию «Кубинского кризиса 2.0» является «весьма маловероятным».

Читайте также: Младенец умер после заражения через выпитое матерью молоко.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше