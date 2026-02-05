Российский Ил-76 на Кубе «привез не книги», заявили в фонде Кастро

В сообщении фонда уточняется, что точной информации о грузе нет, однако, по мнению представителей организации, есть основания предполагать, что он вовсе не книжный. Ироническая отсылка к «книгам» связана с предстоящей кубинской книжной ярмаркой, в которой Россия должна участвовать в качестве почетного гостя.