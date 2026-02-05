Американцы и французы: эксперт сказал, кто убил в Ливии сына Каддафи

«Кто может стоять за этим убийством: вероятно, те, кто выступает против стабилизации ситуации в Ливии. Прежде всего, это могут быть представители западных государств, которые в своё время способствовали свержению Муаммара Каддафи. Речь идёт о вероломстве западных лидеров: заявляя о готовности к диалогу, они фактически спонсировали террористов, уничтоживших ливийскую государственность. Не исключено, что это была операция западных спецслужб», — отметил Шаповалов.