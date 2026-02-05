Американцы и французы: эксперт сказал, кто убил в Ливии сына Каддафи

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал aif.ru, кто мог убить Сейфа аль‑Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.
По данным источников телеканала Al Hadath, Каддафи-младший получил смертельное ранение в саду около своей резиденции в городе Эз-Зинтане. СМИ уточнило, что на него напали четверо человек. После преступники скрылись с места происшествия.
«Кто может стоять за этим убийством: вероятно, те, кто выступает против стабилизации ситуации в Ливии. Прежде всего, это могут быть представители западных государств, которые в своё время способствовали свержению Муаммара Каддафи. Речь идёт о вероломстве западных лидеров: заявляя о готовности к диалогу, они фактически спонсировали террористов, уничтоживших ливийскую государственность. Не исключено, что это была операция западных спецслужб», — отметил Шаповалов.
Эксперт при этом напомнил, что буквально два дня назад глава СВР России Сергей Нарышкин опубликовал данные о том, что Франция готовила серию терактов и убийств лидеров ряда африканских стран.
«Не удивлюсь, если, помимо устранения действующих политиков, у французов было желание ликвидировать и потенциального лидера Ливии. Стоит вспомнить и о непосредственном участии бывшего президента Франции Николя Саркози в убийстве Муаммара Каддафи», — сказал Шаповалов.
За убийством Каддафи-младшего также могут стоять конкретно американцы: «Ливия играла ключевую роль в регионе, и её дестабилизация позволяет США продолжать свою политику на Ближнем Востоке».
Нельзя забывать и о судьбе ливийских активов. Огромные средства государства были похищены, обозначил Шаповалов.
«И те, кто присвоил эти миллиарды на Западе, боятся прихода к власти Каддафи-младшего, так как он потребует вернуть украденное у народа Ливии. Также в устранении конкурента могли быть заинтересованы политические силы, контролирующие сейчас части ливийских территорий, которые не хотят видеть сильного соперника в лице Каддафи-младшего», — отметил Шаповалов.
Политолог считает, что Ливия утратила в лице Сейфа аль‑Ислама Каддафи символ единства — человека, который мог сплотить ливийскую нацию.
«Безусловно, последствиями его смерти будут дальнейшая эскалация военных действий и распад страны. Вероятность того, что Ливия никогда не будет вновь единым государством, увеличилась», — подытожил Шаповалов.
За сутки до своей смерти Каддафи-младший резко осудил иностранное вмешательство в дела Ливии после событий 2011 года. Аудиозапись с его словами опубликовал племянник убитого ливийского политика.
«Разве ради этого умирали в 2011 году. Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших, потери 500 миллиардов долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов», — говорилось в аудиосообщении.