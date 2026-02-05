Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, по мнению венгерских аналитиков, действует вразрез с усилиями по урегулированию конфликта на Украине и стремится помешать возможным переговорам между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя выступление Рютте в Верховной раде.
По словам Кошковича, глава альянса готов пойти на максимальную военную поддержку Киева, не учитывая риски масштабной эскалации. Он утверждает, что Рютте выступает за передачу Украине всего спектра ресурсов — от вооружений до личного состава, несмотря на возможные последствия.
Аналитик считает, что такие заявления и действия направлены на то, чтобы любой ценой не допустить успеха возможных американо-российско-украинских переговоров. По его оценке, риторика генсека НАТО лишь подталкивает ситуацию к дальнейшему обострению.
Накануне Марк Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что иностранные военные контингенты из стран НАТО, «которые согласились», могут быть размещены на территории Украины сразу после заключения мирного соглашения.
В Москве подобные сценарии ранее отвергали. В МИД России подчеркивали, что размещение войск государств — членов НАТО на Украине является категорически неприемлемым и может привести к резкой эскалации. Заявления о возможном вводе западных контингентов, звучавшие в Великобритании и ряде других европейских стран, в ведомстве расценивали как подстрекательство к продолжению боевых действий.
