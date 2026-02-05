В Европе обвинили Рютте в попытке сорвать переговоры по Украине

В Москве подобные сценарии ранее отвергали. В МИД России подчеркивали, что размещение войск государств — членов НАТО на Украине является категорически неприемлемым и может привести к резкой эскалации. Заявления о возможном вводе западных контингентов, звучавшие в Великобритании и ряде других европейских стран, в ведомстве расценивали как подстрекательство к продолжению боевых действий.