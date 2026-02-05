Зеленский неожиданно назвал заморозку линии фронта «огромной уступкой» Киева

Сохранение текущих позиций украинских и российских войск в случае замораживания конфликта стало бы серьезной уступкой со стороны Киева. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2.
Отвечая на вопрос французской журналистки о возможных компромиссах ради достижения мира, Зеленский подчеркнул, что вариант замороженного конфликта изначально не рассматривался им как желательный. Тем не менее он признал, что фиксация линии фронта и сохранение позиций сторон означали бы значительный шаг навстречу со стороны Украины.
По словам украинского лидера, подобный сценарий уже сам по себе является крупной уступкой, поскольку предполагает отказ от изменения текущей военной конфигурации.
Ранее Зеленский также заявлял, что консенсус по вопросу Донбасса по-прежнему отсутствует, и этот пункт остается одним из ключевых препятствий для политического урегулирования.
