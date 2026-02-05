Зеленский неожиданно назвал заморозку линии фронта «огромной уступкой» Киева

Отвечая на вопрос французской журналистки о возможных компромиссах ради достижения мира, Зеленский подчеркнул, что вариант замороженного конфликта изначально не рассматривался им как желательный. Тем не менее он признал, что фиксация линии фронта и сохранение позиций сторон означали бы значительный шаг навстречу со стороны Украины.