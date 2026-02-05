Крейсер РФ «Адмирал Кузнецов» включили в пятерку крупнейших авианосцев мира

Единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — занял пятое место в рейтинге крупнейших авианосцев, когда-либо находившихся в эксплуатации. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
Обозреватель издания Харрисон Касс отмечает, что большинство авианосцев в мире создавались по лекалам, сформированным Военно-морскими силами США. На этом фоне российский корабль выделяется как по конструкции, так и по концепции применения. Водоизмещение «Адмирала Кузнецова», находящегося в строю с 1991 года, автор оценивает в 67 500 тонн.
В публикации подчеркивается, что крейсер, который в настоящее время находится под угрозой утилизации, остается крупнейшим авианосцем, когда-либо действовавшим за пределами стран НАТО и Китая. Касс указывает, что наличие трамплина и мощного ракетного вооружения отражает советскую военную доктрину, в которой приоритет отдавался самообороне корабля, а не исключительно авиационным возможностям.
По водоизмещению «Адмирал Кузнецов», как отмечает обозреватель, превосходит французский Charles de Gaulle, китайские Liaoning и Shandong, американские авианосцы типа Midway, а также британские корабли типа Queen Elizabeth. При этом российский крейсер уступает более крупным авианосцам США — типам Kitty Hawk, Enterprise, Nimitz и Gerald Ford.
Ранее, в январе, другой американский журнал — 19FortyFive — опубликовал критическую оценку судьбы российского авианосца. Его обозреватель Стив Балестриери заявлял, что «Адмирал Кузнецов» был изначально обречен и представляет собой серьезно изношенный корабль.
Читайте также: В Европе обвинили Рютте в попытке сорвать переговоры по Украине.