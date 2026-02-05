Крейсер РФ «Адмирал Кузнецов» включили в пятерку крупнейших авианосцев мира

Обозреватель издания Харрисон Касс отмечает, что большинство авианосцев в мире создавались по лекалам, сформированным Военно-морскими силами США. На этом фоне российский корабль выделяется как по конструкции, так и по концепции применения. Водоизмещение «Адмирала Кузнецова», находящегося в строю с 1991 года, автор оценивает в 67 500 тонн.