ЕЭК и Кыргызстан: развитие транспорта и цифровые решения

4 февраля состоялась встреча министра по энергетике и инфраструктуре Евразийская экономическая комиссия Арзыбека Кожошева с министром транспорта и коммуникаций Кыргызская Республика Абсаттаром Сыргабаевым, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в транспортной сфере и реализация совместных интеграционных инициатив.

Электронная накладная e-CMR: пилотный проект.

В ходе встречи Арзыбек Кожошев проинформировал кыргызскую сторону о ходе пилотного проекта по применению электронной транспортной накладной e-CMR при международных автомобильных перевозках.

Этот инструмент рассматривается как один из ключевых элементов цифровизации перевозок, который позволяет:

сократить документооборот ускорить прохождение грузов повысить прозрачность логистических операций.

Транспортные проекты Кыргызстана.

Абсаттар Сыргабаев, в свою очередь, рассказал о реализации транспортных проектов в Кыргызской Республике, включенных в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов.

Речь идет о проектах, направленных на повышение связности, модернизацию транспортной инфраструктуры и усиление транзитного потенциала страны в рамках евразийского пространства.

«Евразийский экономический путь»: что обсуждали.

Стороны отдельно обсудили ход исполнения «дорожной карты», принятой в декабре прошлого года. Документ направлен на реализацию Декларации «Евразийский экономический путь» и предусматривает комплекс мер по формированию общего транспортно-логистического пространства.

В центре внимания — согласованность подходов, синхронизация национальных проектов и практическая реализация интеграционных решений.

Форум и искусственный интеллект в транспорте.

В завершение встречи Арзыбек Кожошев пригласил кыргызского коллегу принять участие в предстоящем Евразийский экономический форум.

Планируется, что в рамках форума отдельное внимание будет уделено вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в транспортной сфере, включая управление потоками, цифровые сервисы и логистику.