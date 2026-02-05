ЕЭК и Кыргызстан: развитие транспорта и цифровые решения

Основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в транспортной сфере и реализация совместных интеграционных инициатив.
Электронная накладная e-CMR: пилотный проект.
В ходе встречи Арзыбек Кожошев проинформировал кыргызскую сторону о ходе пилотного проекта по применению электронной транспортной накладной e-CMR при международных автомобильных перевозках.
Этот инструмент рассматривается как один из ключевых элементов цифровизации перевозок, который позволяет:
сократить документооборот ускорить прохождение грузов повысить прозрачность логистических операций.
Транспортные проекты Кыргызстана.
Абсаттар Сыргабаев, в свою очередь, рассказал о реализации транспортных проектов в Кыргызской Республике, включенных в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов.
Речь идет о проектах, направленных на повышение связности, модернизацию транспортной инфраструктуры и усиление транзитного потенциала страны в рамках евразийского пространства.
«Евразийский экономический путь»: что обсуждали.
Стороны отдельно обсудили ход исполнения «дорожной карты», принятой в декабре прошлого года. Документ направлен на реализацию Декларации «Евразийский экономический путь» и предусматривает комплекс мер по формированию общего транспортно-логистического пространства.
В центре внимания — согласованность подходов, синхронизация национальных проектов и практическая реализация интеграционных решений.
Форум и искусственный интеллект в транспорте.
В завершение встречи Арзыбек Кожошев пригласил кыргызского коллегу принять участие в предстоящем Евразийский экономический форум.
Планируется, что в рамках форума отдельное внимание будет уделено вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в транспортной сфере, включая управление потоками, цифровые сервисы и логистику.