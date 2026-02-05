Бульдозеры ЦАХАЛ снесли британские военные захоронения в Газе

Смотритель некрополя Эссам Джарада подтвердил, что израильские военные дважды проводили работы с использованием бульдозеров. По его словам, были снесены не только надгробия, но и скамейки, которыми пользовались иностранные делегации во время памятных мероприятий. Сейчас на их месте остались насыпи грунта и песка.