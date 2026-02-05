Ричмонд
Бульдозеры ЦАХАЛ снесли британские военные захоронения в Газе

Израильские военные оказались причастны к повреждению воинского захоронения времен Первой и Второй мировых войн в секторе Газа.

Израильские военные оказались причастны к повреждению воинского захоронения времен Первой и Второй мировых войн в секторе Газа. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Речь идет о мемориальном военном кладбище аль-Туфф, где были похоронены британские, австралийские и другие военнослужащие союзных армий. По данным изданий, израильские бульдозеры снесли часть территории некрополя, что привело к утрате надгробий и элементов мемориальной инфраструктуры.

На опубликованных снимках, как отмечается, зафиксированы воронки от ударов, крупная земляная насыпь, а также отсутствие надгробных памятников в южной части кладбища. Вблизи насыпи видны характерные следы тяжелой инженерной техники.

Ранее власти Израиля заявляли о планах по созданию новой буферной зоны, граница которой должна пройти в пределах сектора Газа. Британская пресса связывает повреждение кладбища с реализацией этих намерений.

Смотритель некрополя Эссам Джарада подтвердил, что израильские военные дважды проводили работы с использованием бульдозеров. По его словам, были снесены не только надгробия, но и скамейки, которыми пользовались иностранные делегации во время памятных мероприятий. Сейчас на их месте остались насыпи грунта и песка.

Израильская сторона, в свою очередь, заявила, что под кладбищем ранее была обнаружена подземная инфраструктура, которую, как утверждается, использовали боевики. Именно этим объясняются проведенные инженерные работы.

В Королевском британском легионе сообщили, что узнали о повреждении и разрушении могил британских и союзных военнослужащих с сожалением. Представители организации напомнили, что воинские захоронения служат увековечиванию памяти погибших и требуют уважительного отношения независимо от обстоятельств.

