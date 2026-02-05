Бульдозеры ЦАХАЛ снесли британские военные захоронения в Газе

Израильские военные оказались причастны к повреждению воинского захоронения времен Первой и Второй мировых войн в секторе Газа. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
Речь идет о мемориальном военном кладбище аль-Туфф, где были похоронены британские, австралийские и другие военнослужащие союзных армий. По данным изданий, израильские бульдозеры снесли часть территории некрополя, что привело к утрате надгробий и элементов мемориальной инфраструктуры.
На опубликованных снимках, как отмечается, зафиксированы воронки от ударов, крупная земляная насыпь, а также отсутствие надгробных памятников в южной части кладбища. Вблизи насыпи видны характерные следы тяжелой инженерной техники.
Ранее власти Израиля заявляли о планах по созданию новой буферной зоны, граница которой должна пройти в пределах сектора Газа. Британская пресса связывает повреждение кладбища с реализацией этих намерений.
Смотритель некрополя Эссам Джарада подтвердил, что израильские военные дважды проводили работы с использованием бульдозеров. По его словам, были снесены не только надгробия, но и скамейки, которыми пользовались иностранные делегации во время памятных мероприятий. Сейчас на их месте остались насыпи грунта и песка.
Израильская сторона, в свою очередь, заявила, что под кладбищем ранее была обнаружена подземная инфраструктура, которую, как утверждается, использовали боевики. Именно этим объясняются проведенные инженерные работы.
В Королевском британском легионе сообщили, что узнали о повреждении и разрушении могил британских и союзных военнослужащих с сожалением. Представители организации напомнили, что воинские захоронения служат увековечиванию памяти погибших и требуют уважительного отношения независимо от обстоятельств.
